Туман и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве днем 28 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 28 марта в Москве ожидается температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями, а осадки маловероятны. В первой половине дня местами будет туман. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет снижаться с 743 до 741 миллиметра ртутного столба. Ночью похолодает до четырех градусов выше нуля, а местами в столице может пойти дождь.

Ранее KP.RU писал, что снежный покров в Москве сошел на декаду раньше среднего в XXI веке показателя. Несмотря на то, что на главной метеостанции столицы ВДНХ фиксируется еще один сантиметр снежного покрова, его покрытие территории города составляет менее 50 процентов. Это второй показатель по скорости наравне с 26 марта 2005 года.