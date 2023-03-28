На северо-востоке Москвы «Камаз» насмерть сбил пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью на северо-востоке Москвы на улице Енисейской водитель автомобиля «Камаз» сбил мужчину, который шел по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Произошло столкновение в районе дома №9А, а приехавшие на место происшествие врачи не смогли помочь пострадавшему. Сейчас сотрудники правопорядка изучают имеющиеся кадры с камер видеонаблюдения, которые позволят установить причину произошедшего.

После проверки по факту ДТП возможно будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что на Мурановской улице в Москве водитель двигался задним ходом и насмерть сбил пешехода. Момент столкновения попал на одну из камер видеонаблюдения. Прокуратура взяла на контроль ход расследования по этому делу.