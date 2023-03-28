На станции метро «Кузьминки» в Москве мужчина украл кошелек у 88-летней пенсионерки Фото: Артем КИЛЬКИН

На станции «Кузьминки» Московского метрополитена мужчина украл кошелек у 88-летней пенсионерки. Он заметил, как женщина везет хозяйственную сумку-тележку и предложил свою помощь. Спуская по ступенькам, злоумышленник незаметно вытащил кошелек, а затем оставил тележку внизу и скрылся. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

Пенсионерка сразу заметила пропажу и обратилась в полицию. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Сотрудникам правопорядка удалось достаточно быстро установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее неоднократно судимый приезжий мужчина. Часть похищенного удалось изъять и вернуть законной владелице.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а позже мужчина предстанет перед судом за кражу.

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