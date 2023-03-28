На турникетах пяти станций БКЛ в Москве начали тестирование Системы быстрых платежей Фото: Департамент транспорта Москвы

На турникетах пяти станций Большой кольцевой линии в Москве начали тестировать Систему быстрых платежей. Новый сервис пока запустили только в пилотном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На данный момент оплачивать проезд этим способом могут только тестировщики.

Сейчас такая функция доступна на станциях: «Кунцевская», «ЦСКА», «Деловой центр», «Марьина Роща» и «Проспект Вернадского». Для теста были выбраны именно те станции, где учатся, живут или работают участники теста.

Турникеты, на которых доступна оплата проезда по СБП можно отличить по горящей лампочке. Желающие пока еще могут присоединиться к числу тестировщиков данной системы, написав на почту: feedback@mobile-mosmetro.ru.

Ранее KP.RU писал, что Большая кольцевая линия метро разгрузила на 30% многие станции и МЦК. Количество пассажиров за день впервые превысило миллион.