Организатор убийства и присвоения квартиры в Москве 12 лет назад предстанет перед судом

Организатора убийства и присвоения квартиры в Москве 12 лет назад предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователям удалось задержать мужчину, который организовал убийство и причастен к хищению права на чужое имущество обманным путем. Это происходило в период с декабря 2010 и по апрель 2011 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Злоумышленники получили информацию, что пожилой мужчина — единственный собственник квартиры в доме на улице Братеевской в Москве.

Преступники вступили в сговор с неустановленными лицами, которые и помогли осуществить криминальный план. За устранение пенсионера злоумышленники отдали неизвестным лицам сумму в размере восьми тысяч долларов США.

Не позднее 13 апреля 2011 года исполнитель пробрался в квартиру пенсионера и избил его, а от полученных травм тот скончался. Нападавший после этого смог скрыться с места преступления.

Следователям удалось найти доказательства и установить личность организатора криминальной схемы. Он был задержан и сейчас ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В суде мужчина предстанет по двум уголовным делам — за убийство организованной группой из корыстных побуждений и мошенничество.

Ранее KP.RU рассказывал, что на станции метро «Кузьминки» мужчина помог пенсионерке спустить сумку, а после украл у нее кошелек и скрылся.