В Москве ожидается похолодание до минусовых температур в ночь на 31 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в четверг 30 марта ночью может заметно похолодать. Температура воздуха ночью может опуститься до трех градусов ниже нуля. В последний день марта погода будет полностью соответствовать климатической норме. Об этом рассказал в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижение температуры будет связано с тем, что воздушные массы будут поступать с запада, а не с юга.

Завтра в Москве ожидается дождь с ветром, а температура будет колебаться от пяти до семи градусов тепла. В последний день месяца в Московской области термометры могут зафиксировать до пять градусов мороза.

После этого снова ожидаются осадки и температура опять пойдет вверх.

Ранее KP.RU писал, что 28 марта в Москве будет туман и до 13 градусов тепла. В темное время суток может пойти дождь.