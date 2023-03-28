Трое приезжих избили двух мужчин возле одного из банков на юге Москвы Фото: ГУ МВД по Москве

На юге Москвы возле отделения банка на улице Криворожской трое приезжих напали на двух мужчин. Они распылили им содержимое газового баллончика, избили, а после этого ограбили. Злоумышленники забрали куртку, в который был мобильный телефон и наушники. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина нашел в одном из мессенджеров объявление об обмене валюты по выгодному для него курсу, а встреча была назначена именно возле этого отделения банка, где злоумышленники и напали на мужчину.

Личности нападавших быстро установили и задержали. Ими оказались трое мужчин от 22 до 32 лет.

Сейчас все они заключены под стражу, а сотрудники правопорядка работают над установлением возможных соучастников преступления и дополнительных эпизодов противоправных действий.

Ранее KP.RU писал, что организатор убийства с целью присвоения квартиры в Москве вскоре предстанет перед судом. Рассматриваемое дело произошло еще в апреле 2011 года.