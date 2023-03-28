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НовостиПроисшествия28 марта 2023 14:46

Мужчина открыл стрельбу в отделении банка на Неманском проезде в Москве

В ходе конфликта никто не пострадал
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Роман ПОЛОСИКОВ
Мужчина открыл стрельбу в отделении банка на Неманском проезде в Москве

Мужчина открыл стрельбу в отделении банка на Неманском проезде в Москве

Фото: Олег УКЛАДОВ

В отделении одного из банков на Неманском проезде в Москве мужчина 1951 года открыл стрельбу. В ходе телефонного разговора с мошенниками он узнал, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников и взяв с собой пневматический пистолет он решил вершить справедливость. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе конфликта с сотрудниками банка он выстрелил вверх, а после этого его удалось задержать силами сотрудников вневедомственной охраны.

После этого его передали сотрудникам полиции, которые опросили мужчину о причинах такого поступка. От его действий никто не пострадал, а сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее KP.RU рассказывал о трех приезжих, которые напали на двух мужчин возле отделения одного из банков. На потерпевших распылили содержимое газового баллончика, избили и ограбили.