Мужчина открыл стрельбу в отделении банка на Неманском проезде в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ

В отделении одного из банков на Неманском проезде в Москве мужчина 1951 года открыл стрельбу. В ходе телефонного разговора с мошенниками он узнал, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников и взяв с собой пневматический пистолет он решил вершить справедливость. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе конфликта с сотрудниками банка он выстрелил вверх, а после этого его удалось задержать силами сотрудников вневедомственной охраны.

После этого его передали сотрудникам полиции, которые опросили мужчину о причинах такого поступка. От его действий никто не пострадал, а сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее KP.RU рассказывал о трех приезжих, которые напали на двух мужчин возле отделения одного из банков. На потерпевших распылили содержимое газового баллончика, избили и ограбили.