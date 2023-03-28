В акватории Москвы-реки нашли пакет с фрагментом тела человека Фото: ГСУ СК России по Москве

В акватории Москвы-реки обнаружили пакет с фрагментом тела человека. Предположительно пострадала от рук неизвестных — женщина. Сейчас по факту данной находки проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Личность потерпевшей на данный момент не установлена.

Сотрудники правопорядка сейчас работают над установлением не только личности пострадавшей, но и причинами появления останков ее тела. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы, после которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следователи опрашивают очевидцев, а также изучают материалы с камер видеонаблюдения.

Ранее KP.RU рассказывал о стрельбе в одном из отделений банка на северо-западе Москвы. Мужчина в ходе конфликта с сотрудниками банка выстрелил вверх, а после его задержали сотрудники вневедомственной охраны.