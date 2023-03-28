Доктор Мясников рассказал об опасности применения иммуностимуляторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все чаще люди стали интересоваться различными биоактивными добавками, чтобы укрепить свое здоровье, однако далеко не все из них несут в себе пользу. Об опасности применения препаратов для улучшения иммунитета предупредил известный телеведущий, врач Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Примерно 20% случаев токсического поражения печени с летальным исходом, происходят из-за применения непроверенных «натуральных» препаратов.

Специалист отметил, что стоит отказаться от БАДов-иммуностимуляторов на основе трав, а тем более не стоит применять их внутривенно. Еще он добавил, что не стоит верить различным экзотическим видам диет, поскольку они могут принести еще больше проблем со здоровьем.

Ранее KP.RU рассказывал, что студентка одного из медицинских вузов Москвы умерла после применения иммуностимулирующего препарата. Ей оказывали помощь в течение 11 дней, но спасти ее не удалось.

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