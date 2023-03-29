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НовостиОбщество29 марта 2023 6:15

Собянин: более 10 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры на наземном транспорте Москвы

Сервис действует с 2021 года
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сервис доступен по транспортной карте «Тройка» в течение 90 минут после первой оплаты проезда

Сервис доступен по транспортной карте «Тройка» в течение 90 минут после первой оплаты проезда

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве с 2021 года пассажиры совершили более 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сервис доступен по транспортной карте «Тройка» в течение 90 минут после первой оплаты проезда. Для этого пассажиру необходимо зарегистрировать проездной в личном кабинете пользователя в приложении «Метро Москвы».

Собянин напомнил, что в 2021 году у горожан появилась возможность совершать бесплатные пересадки между разными маршрутами наземного транспорта, а в 2022 году – внутри одного маршрута. В среднем пассажиры пересаживаются около 19 тысяч раз в сутки. В 2022 году этот сервис помог жителям сэкономить свыше 161 млн рублей.

««Мы заботимся о комфорте горожан и делаем все возможное, чтобы поездки на городском транспорте были удобными и доступными», - подчеркнул градоначальник.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на турникетах пяти станций БКЛ начали тестирование Системы быстрых платежей (СБП). Таким способом проезд пока могут оплачивать тестировщики.