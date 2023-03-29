На МЦД-2 произошел сбой из-за срыва стоп-крана в одном из поездов

На МЦД-2 задерживаются три поезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интервалы движение трех поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) увеличили из-за срыва стоп-крана в одном из составов. Электрички задерживаются до 15 минут, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На МЦД-2 задерживается три поезда до 15 минут из-за срыва стоп-крана в одном из составов в дальнем пригороде», - сказано в сообщении. В связи с инцидентом расписание нескольких составов пришлось скорректировать. Пассажиров просят не использовать стоп-кран без необходимости.

Ранее KP.RU писал, что 13 марта на БКЛ были увеличены интервалы движения поездов по часовой линии. Составы не ходили от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». Сбой длился около двух часов. Как выяснилось, это произошло из-за незаконных работ на коммерческой стройке. Машина пробурила отверстие, после чего глина и песок высыпались на пути.