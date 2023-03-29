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НовостиПроисшествия29 марта 2023 7:13

Мужчина утонул в бассейне во время утреннего заплыва на юго-западе Москвы

Инцидент произошел утром 29 марта
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве мужчина утонул в бассейне

В Москве мужчина утонул в бассейне

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве мужчина утонул в бассейне во время утренней тренировки. Инцидент произошел в среду, 29 марта, примерно в шесть часов утра в районе Южное Бутово – в бассейне на Веневской улице, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что в воде мужчине стало плохо. Причины и обстоятельства его смерти устанавливаются. Погибшему было 47-лет, он — житель столицы.

В правоохранительных органах KP.RU подтвердили факт гибели мужчины. Следователи проводят проверку.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 28 марта, в акватории Москвы-реки нашли пакет с фрагментом тела человека. Предположительно, от рук неизвестных пострадала женщина. Личность погибшей на данный момент не установлена. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.