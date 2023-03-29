Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве в апреле

В Москву после аномального мартовского тепла вернутся холода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москву после аномального мартовского тепла вновь вернутся холода. В первой декаде апреля в городе ожидаются заморозки до -2 градусов и мокрый снег, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, в этом году апрель будет «неласковым». В столице сохранятся ночные заморозки, а дневная температура не будет превышать +5…+10 градусов.

Метеоролог добавил, что на этой неделе в столичном регионе ожидается облачная погода. В среду,29 марта, столбики термометров покажут около +8…+10 градусов, в четверг воздух прогреется до +5…+10 градусов. При этом в пятницу в городе станет еще прохладнее – от +5 до +7 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается похолодание до -3 градусов в ночь на 31 марта. Несмотря на резкое понижение температур, показатели термометров будут соответствовать климатической норме.