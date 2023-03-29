Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины в бассейне на юго-западе Москвы

В Москве мужчина скончался в бассейне фитнес-клуба Фото: прокуратура Москвы

В Москве прокуратура организовала проверку после гибели 47-летнего мужчины в спортклубе. Он утонул в бассейне. Момент смерти жителя столицы попал на видео, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел рано утром в среду, 29 марта, в бассейне частного фитнес-клуба на ул. Веневской. Мужчина некоторое время пробыл под водой, сотрудники клуба не смогли его спасти. По данным ГСУ СК по Москве, предварительной причиной смерти является острая сердечная недостаточность.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Материалы проверки переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета. В ходе надзорных мероприятий будут дана оценка исполнению требований ФЗ, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее KP.RU писал, что студентка одного из медицинских вузов Москвы скончалась после приема иммуностимулирующего препарата. Она принимала лекарство вместе со своим молодым человеком.