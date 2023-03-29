В Москве выявили 2134 новых случая COVID-19 за сутки

Вирус унес жизни семи человек Фото: Ирина КАБАНОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заразились 973 человека, сообщили на портале стопкоронавирус.рф 29 марта.

В стационары попали 147 жителей столицы, 2044 пациента успешно прошли лечение, семь человек скончались от осложнений и последствий болезни. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 474 293 случая COVID-19, 3 279 376 горожан выздоровели, 48 444 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за сутки ковидом заразились 11 128 человек, 968 жители страны госпитализировали, 12 597 пациентов вылечились. Вирус унес жизни 33 человек.

Ранее KP.RU писал, что доктор Александр Мясников рассказал об опасности применения иммуностимуляторов. Из-за подобных препаратов происходит около 20% летальных случаев поражения печени.