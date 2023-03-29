В Домодедово задержали супругов за контрабанду ювелирных изделий на 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Фото: ФТС

Домодедовские таможенники задержали супругов за контрабанду ювелирных изделий Cartier с бриллиантами стоимостью 4 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Так, пассажиры прилетели из Стамбула и попытались пронести через «зеленый» коридор дорогостоящие украшения, однако их остановили инспекторы. В ручной клади и багаже женщины нашли четыре браслета, четыре колье и 12 колец, а в багаже ее мужа – кольцо, наручные часы и браслет. Экспертиза показала, что все изделия выполнены из золота 750 пробы и украшены драгоценными камнями.

При этом на «зеленом» коридоре супруги сделали вид, что не знают друг друга. Таможенники выяснили, что они носят разные фамилии, но состоят в браке. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Паре грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее KP.RU писал, что шереметьевские таможенники нашли в посылке из Великобритании канистру с наркотическим коктейлем.