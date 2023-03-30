Облачная погода, небольшие осадки и до +7 градусов ожидаются в Москве 30 марта

В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в четверг, 30 марта, прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров покажут около пяти-семи градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет деть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, влажность – 90%. В ночь на пятницу в столице ожидаются заморозки – воздух остынет до трех-одного градуса ниже нуля. Местами сохранятся небольшие осадки. По области, ночью и утром, возможна гололедица. Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду.

Днем 31 марта ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха составит около +8…+10 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Цыганков спрогнозировал резкое похолодание в Москве в начале апреля.