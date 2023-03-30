На участке синей ветки метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на путях

На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 30 марта.

Уточняется, что в настоящий момент составы не ходят от станции «Парк Победы» до станции «Строгино». В обратном направлении поезда курсируют с задержками. Информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Через 10 минут движение на синей ветке восстановили и начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 29 марта, на МЦД-2 произошел сбой из-за срыва стоп-крана в одном из поездов. Три поезда задерживаются до 15 минут. В связи с инцидентом расписание нескольких составов было скорректировано. В ЦППК попросили пассажиров не использовать стоп-краны без необходимости.