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НовостиПроисшествия30 марта 2023 9:56

Мужчина остался жив после падения на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Инцидент произошел утром 30 марта
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На участке синей ветки метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов

На участке синей ветки метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве мужчина упал на рельсы на западном участке Арбатско-Покровской линии метро и остался жив. Инцидент произошел 30 марта на станции «Парк Победы», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Упавшего на станции "Парк Победы" мужчину вытащили на платформу, живой», - уточнил собеседник агентства. Информация о состоянии пассажира не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что на участке синей ветки метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на путях. Поезда временно не ходили от станции «Парк Победы» до станции «Строгино». Через 10 минут движение на синей ветке восстановили и начали вводить в график. Сейчас составы курсируют по Арбатско-Покровской линии без задержек.