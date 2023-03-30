Мужчина остался жив после падения на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

На участке синей ветки метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве мужчина упал на рельсы на западном участке Арбатско-Покровской линии метро и остался жив. Инцидент произошел 30 марта на станции «Парк Победы», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Упавшего на станции "Парк Победы" мужчину вытащили на платформу, живой», - уточнил собеседник агентства. Информация о состоянии пассажира не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что на участке синей ветки метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на путях. Поезда временно не ходили от станции «Парк Победы» до станции «Строгино». Через 10 минут движение на синей ветке восстановили и начали вводить в график. Сейчас составы курсируют по Арбатско-Покровской линии без задержек.