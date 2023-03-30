Вильфанд спрогнозировал заморозки, дожди и мокрый снег в Москве в начале апреля

В Москве 1 апреля ожидаются дожди, мокрый снег, ночные заморозки и гололедица Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в начале апреля ожидается облачная и дождливая погода. Возможны ночные заморозки, гололедица и мокрый снег, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством ТАСС.

По словам синоптика, днем 1 апреля температура воздуха составит около +5…+10 градусов, ночью – около -2….+3 градусов. Такие показатели будут соответствовать климатической норме месяца.

« Погода будет облачная с прояснением, днем будет дождь, а ночью - дождь с мокрым снегом, поэтому прогнозируется гололедица», - уточнил метеоролог.

Он добавил, что пасмурная погода сохранится в столице и 2 апреля. Ночью будет +1….+6 градусов, днем - +6…+11 градусов. В понедельник, 3 апреля, в городе придет похолодание: днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, ночью воздух остынет до 0…+5 градусов. Будет идти дождь.

«Про аномалии пока что можно забыть. Погода была разгорячена, но успокоилась, температура пришла в норму», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода, небольшие осадки и до +7 градусов ожидается в Москве 30 марта. В ночь на пятницу в столице подморозит до -3…-1 градуса. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.