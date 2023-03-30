Диетолог Аплетаева предупредила об опасности черного чая для пожилых людей

Крепкий черный чай вызывает изжогу и повышает артериальное давление Фото: Shutterstock

Крепкий черный чай вызывает изжогу и повышает артериальное давление. Этот напиток не стоит пить пожилым людям, сообщили врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с «Москвой 24».

Специалистка пояснила, что в чае содержится кофеин, который тонизирует органим и повышает давление. Для людей с гипертонией даже небольшой скачек давления опасен.

Кроме того, пожилые люди часто страдают заболеваниями ЖКГ. Крепкий черный чай эти проблемы усугубляет: он раздражает желудок, вызывает изжогу и другие неприятные ощущения.

Ранее KP.RU сообщал, что диетолог Маргарита Королева назвала продукты, которые могут защитить печень в пожилом возрасте. В рацион необходимо включать яйца и нежирные сорта рыбы. Они богаты витаминами, минералами, белком и жирами.