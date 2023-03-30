Москвичам рассказали, когда в городе потеплеет до +19 градусов

В Москве с 13 по 20 апреля прогнозируется потепление до +19 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во второй декаде апреля – с 13 по 20 число – ожидается потепление до +19 градусов. Однако в конце месяца на столицу вновь обрушится волна холода, сообщил синоптик Александр Ильин в разговоре с «Вечерней Московой».

«С 13 по 20 апреля температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Однако не обойдется без периодов вторжения холодного арктического воздуха», - уточнил специалист.

По словам метеоролога, в третьей декаде апреля в Москве резко похолодает. Днем температура воздуха будут колебаться в пределах +6…+10 градусов. Только при ясной погоде горожане смогут немного погреться на солнце.

Ильин добавил: лишь с 30 апреля в Москву придет очередная волна тепла.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд спрогнозировал заморозки, дожди и мокрый снег в Москве в начале апреля. Дневная температура составит +5…+10 градусов.