Небольшой дождь и туман ожидаются в Москве днем 31 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 31 марта в Москве ожидается небольшой дождь, местами умеренный, а в некоторых районах города может опуститься туман. Температура воздуха будет от шести до восьми градусов тепла. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

В столице в первой половине дня будет переменная облачность.

Ночью осадки продолжатся, однако уже в некоторых районах может пойти снег. В Москве похолодает до одного градуса выше нуля, а атмосферное давление в течение суток будет падать с 742 до 738 миллиметров ртутного столба.

На дорогах и тротуарах столицы может образовываться гололедица. Ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что до +19 градусов в Москве потеплеет лишь в середине апреля. Но даже после этого, ближе к концу месяца, могут опять вернуться небольшие холода.