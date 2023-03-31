Из-за тумана в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности вечером 31 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве из-за тумана во второй половине дня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 17:00 до 21:00. В это время стоит быть аккуратным при передвижении по городу. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Опустившийся туман может заметно снизить видимость на дорогах.

Водителям в таких погодных условиях стоит быть предельно аккуратными при езде по дорогам города и строго соблюдать все правила дорожного движения. Также стоит снизить привычную скорость на время ограничения и особенно внимательными быть проезжая возле нерегулируемых пешеходных переходов.

По возможности стоит отказаться от поездок на автомобиле на время предупреждения.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве ожидается небольшой и местами умеренный дождь, а во второй половине дня может опуститься туман. Температура воздуха может достигать восьми градусов тепла, а атмосферное давление будет низким.