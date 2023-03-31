Психолог Хватов призвал шутников не самоутверждаться в День дураков Фото: Shutterstock

Первое апреля всегда проходит в шуточной и юмористической атмосфере, однако у каждого человека в голове свои грани нормального. Юмор должен вызывать улыбку у людей, а не строиться на унижении достоинства других людей и не быть предметом демонстрации своего превосходства. Об этом в беседе с АГН «Москва» рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.

Шутить конечно же можно на любые темы, но не на все нужно.

Не стоит делать шутки в День дураков средством буллинга и издевательства над человеком, как и в любой другой день. Шутка — один из эффективных методов снятия социального напряжения. Именно из-за этого, люди с похожим чувством юмора притягиваются друг к другу.

Чувство юмора человека формируется из его интеллекта, мышления, мировоззрения и ценностей, поэтому по нему можно определить близость того или иного вам человека.

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