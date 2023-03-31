Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас движение в Москве оценивается в пять баллов, а вечером прогнозируются затруднения до восьми баллов. В часы пик жителям и гостям столицы рекомендуют пользоваться городским транспортом вместо личного. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В связи с коротким рабочим днем сегодня час пик начинается раньше, примерно в 16:00.

На данный момент движение затруднено на Москворецкой набережной, Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, а также на шоссе Энтузиастов в районе проспекта Буденного. Вечером будут заторы в центральной части города.

Также сложно будет проехать на выездных магистралях по направлению в область.

Чтобы не осложнять движение на дорогах мелкими ДТП, водителям стоит соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, а также не отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что в Москве из-за тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Видимость на дорогах может сократиться, поэтому водителям стоит быть максимально аккуратными возле нерегулируемых пешеходных переходов.