Мужчина в одной из квартир в центре Москвы избил женщину до внутричерепных травм Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В февраля 2023 года в одной из квартир в центре Москвы мужчина нанес хозяйке жилья множество ударов по голове, после которых у нее появились внутричерепные травмы и ее госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Сейчас 26-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 мая 2023 года.

На данный момент свою вину фигурант не признал, а расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. За это подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

На заседании суда обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что группа подростков избили мужчину в метро телескопическими дубинками. Все они задержаны и теперь сотрудники правопорядка проводят с ними следственные мероприятия.