Гидрометцентр: небольшой дождь и гололедица ожидаются в Москве днем 1 апреля

Небольшой дождь и гололедица ожидаются в Москве днем 1 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве днем первого апреля ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, а на дорогах и тротуарах может образовываться гололедица. Температура воздуха будет в районе от шести до восьми градусов. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Южный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В темное время суток температура снизится до четырех градусов выше нуля, а осадки местами могут переходить в умеренные. Атмосферное давление в течение суток будет колебаться от 741 до 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU рассказывал о тумане в последний день марта в Москве. Температура воздуха в столице местами доходила до восьми градусов тепла. Также на протяжении всего дня шел небольшой дождь, местами переходящий в умеренный.