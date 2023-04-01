Врач Костюк рассказал сколько килокалорий сжигается за час смеха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В День смеха обычно люди много шутят, но помимо улыбок и хорошего настроения, смех может сжигать до 350 килокалорий в час. При смехе активизируется работа около 80 мышц. Об этом рассказали на портале РИА Новости со слов главного психиатра Москвы Георгий Костюк.

Оптимистично настроенные люди обычно меньше подвержены вирусным заболеваниям.

Когда человек смеется, у него меняется тип дыхания и происходит увеличение объема кислородного обмена в мозге, а также в тканях и внутренних органах. Позитивные люди обычно больше заботятся о своем здоровье и ведут более активный образ жизни.

Специалист отметил, что при наблюдении за восстановлением пациентов, те, кто были положительно настроены, проходили курс реабилитации быстрее и переносили болевые ощущения гораздо проще.

Врач рассказал, что в организме оптимистов больше выделяется серотонин, который и становится натуральным обезболивающим.

Ранее KP.RU писал, что шутникам в День смеха рекомендовали не самоутверждаться за счет подколов других людей в этот день. Юмор не должен строиться на унижении других людей.