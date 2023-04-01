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НовостиОбщество1 апреля 2023 7:16

С 3 апреля в Москве из-за строительных работ будет ряд ограничений движения

Некоторые из них будут действовать до 25 августа
Роман ПОЛОСИКОВ
С 3 апреля в Москве из-за строительных работ будет ряд ограничений движения

С 3 апреля в Москве из-за строительных работ будет ряд ограничений движения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве с третьего апреля будут действовать ограничения движения на ряде улиц города из-за проведения различных строительных работ. На Новопесчаной улице будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ограничения будут действовать до 30 июля, а закрыты для движения будут две полосы.

В районе Каспийской улицы будут проводиться строительные работы и поэтому несколько участков будут частично закрыты для движения до 10 мая. В Мукомольном проезде также проведут необходимые работы, в связи с этим будет закрыта для движения одна полоса. Действовать ограничение будет до 25 августа.

Водителей просят строить маршруты с учетом временных ограничений.

Ранее KP.RU писал, что в последний день марта в Москве вечером наблюдались пробки до восьми баллов. Из-за короткого рабочего дня час пик в столице начался раньше обычного.