В Москве с первого апреля начался сезон работы летних веранд Фото: Александр КАТЕРУША

С первого апреля в Москве начался сезон летних веранд. Рестораны и кафе города смогут открыть в этом году около 3500 подобных точке. Некоторые заведения общественного питания получили возможность не демонтировать их зимой, что ускорит их открытие. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Зимой были сохранены 346 летних веранд, большая часть из которых, располагается в городских парках.

На сегодня в схему размещения сезонных веранд кафе и ресторанов включили 37 объектов на территории ВДНХ, 34 — в столичных парках. Еще 11 объектов будут на территории спортивного комплекса «Лужники» и три — на особо охраняемых объектах.

Ранее KP.RU писал, что первого апреля в Москве ожидаются небольшие дожди и местами может образовываться гололедица. Ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.