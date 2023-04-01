Московский зоопарк с 1 апреля перешел на весенний режим работы Фото: Иван МАКЕЕВ

С первого апреля Московский зоопарк переходит на весенний режим работы. Теперь к обитателям зоопарка можно будет зайти в гости с 9:00 до 20:00, а вход на территорию будет открыт до 19:00. Об этом рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка.

Из-за подготовки к сезону временно закрыт Главный вход, но для всех посетителей открыли два дополнительных входа.

Изменение режима работы связано как с увеличением длины светового дня, так и с тем, что многие жители зоопарка заметно оживились из-за более теплой погоды. Уже вышел из спячки гималайский медведь Алладин и бурая медведица Роза.

Многие из животных начали проводить больше времени в своих уличных вольерах, поэтому можно отлично провести время, наблюдая за обитателями Фауны нашей страны.

Ранее KP.RU писал, что с первого апреля в Москве начался сезон летних веранд. В столице откроется около 3500 подобных точек. Некоторые из кафе и ресторанов получили возможность не демонтировать их зимой.