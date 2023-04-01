В Москве зафиксировали 1302 новых случая заражения COVID-19 за сутки Фото: Shutterstock

По данным на 1 апреля в Москве зарегистрировали 1302 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Полностью оправиться от болезни и всех симптомов удалось у 1361 пациента. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Из-за осложнений болезни скончались восемь москвичей.

Для 124 пациентов понадобилась госпитализация в медицинские учреждения, где за ними теперь будут постоянно наблюдать врачи, чтобы более эффективно выстроить курс лечения от заболевания. Остальные заразившиеся проходят лечение амбулаторно.

Москва находится на первой строчке в списке регионов страны по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за сутки. На второй строчке также неизменно находится Санкт-Петербург, а следом располагается Воронежская область.

Ранее KP.RU рассказывал о 1549 новых случаях заражения коронавирусом в Москве по данным на 31 марта. От осложнений и последствий тяжелого протекания болезни скончалось семь человек.