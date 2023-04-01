Девушка попала в больницу после похода в аптеку на юго-востоке Москвы
Фото: прокуратура Москвы
На юго-востоке Москвы 27-летняя девушка попала в больницу после обрушения под ней крыльца у входа одной из аптек на улице Краснодарской. Она провалилась вниз, а после ее госпитализировали в одну из городских больниц. Об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.
Она получила травму живота и сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые дадут оценку исполнению требований федерального законодательства по безопасности оказываемых услуг. Ход и результаты проверок будут под контролем столичной Прокуратуры.
По результатам проверок будет принято процессуальное решение.
Ранее KP.RU рассказывал, что мужчина в одной из квартир в центре Москвы избил хозяйку жилья до внутричерепных травм. Теперь он предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.