Синоптик Леус: во второй и третьей декадах апреля в Москве ожидаются арктические вторжения

Во второй и третьей декадах апреля в Москве ожидаются арктические вторжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале второй и третьей декады апреля в Москве ожидаются серьезные арктические вторжения. При этом температура воздуха будет находиться в климатических нормах для этого времени. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Обычно в апреле холода возвращаются в столице не такими сильными, но все равно случаются достаточно часто.

Специалист добавил, что снижения температуры воздуха в отдельные дни будет нивелироваться теплой погодой в другие дни. Именно поэтому второй весенний месяц будет проходить в рамках климатической нормы.

Прошедший март в Москве был крайне неоднозначным в плане погоды в Москве и был ровно на два градуса выше нормы. При этом выпало достаточно много осадков.

Ранее KP.RU писал, что первого апреля в Москве ожидаются небольшие дожди, а местами на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица. Температура воздуха может доходить до восьми градусов тепла.