Пульмонолог Абакумов рассказал об основных причинах выпадения волос у мужчин и женщин Фото: Shutterstock

Мужчины и женщины в разном возрасте иногда могут сталкиваться с выпадением волос. О том, какими могут быть основные причины подобного явления рассказал в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов.

Одной из причин может быть интоксикация организма, которая сопровождается высокой температурой.

Также волосы могут выпадать из-за образования микротромбозов, которые могут нарушать циркуляцию крови и не давать волосяным луковицам насыщения. Еще этому может способствовать недостаток витаминов В12 и дефицит железа.

Способствовать выпадению волос может и регулярный стресс, а также изнуряющие диеты. Прием поливитаминов может тоже сказаться на этом, поскольку при переизбытке витамина А тоже может начаться выпадение волос.

Даже неподходящий шампунь может стать подспорьем для потери волос.

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