Водитель грузовика «Камаз» насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Щербинке Фото: прокуратура Москвы

В Щербинке 39-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «Камаз» сбил 25-летнюю девушку на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте столкновения. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правопорядка.

Им предстоит установить полную картину произошедшего, а для этого необходимо допросить возможных очевидцев, изучить возможные записи с камер видеонаблюдения. По результатам расследования к уголовной ответственности будет привлечен виновный за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Ход и расследование данного инцидента находится под контролем прокуратуры.

Ранее KP.RU писал, что девушка попала в больницу с травмой живота после обрушения крыльца у входа в одну из аптек на юго-востоке Москвы. Прокуратура начала проверку данного происшествия.