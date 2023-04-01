Синоптик Вильфанд посоветовал автомобилистам в Москве не менять резину до 10 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на довольно теплые дни в Москве, менять зимнюю резину на летнюю еще рано. Владельцам автомобилей в столице стоит подождать минимум до десятого апреля. Об этом рассказали на портале РИА Новости со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

На юге России уже после пятого апреля водители могут спокойно переобувать свои машины.

Специалист напомнил, что рекомендовано менять зимнюю резину на летнюю в том случае, если пять дней подряд ночные температуры не опускались ниже +5 градусов. До конца первой декады апреля ночью еще возможно снижение температуры ниже пяти градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что во второй и третьей декадах апреля в Москву могут вернуться серьезные арктические вторжения. Несмотря на это, средняя температура воздуха в апреле будет соответствовать климатическим нормам.