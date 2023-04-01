Сергей Собянин рассказал о преимуществах приложения «Московский транспорт» Фото: Евгения ГУСЕВА

В приложении «Московский транспорт» объединена вся система столичного транспорта — от такси и каршеринга до метро. В нем уже зарегистрировались 1,2 миллиона пользователей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Регистрация в нем дает ряд преимуществ и дает возможность пользоваться расширенным списком функций.

Например с помощью него можно будет оплачивать парковку, использовать сервис «По пути», а также забронировать и арендовать самокаты. Также в приложении можно вызвать такси или забронировать каршеринговый автомобиль.

«Московский транспорт» позволяет строить маршрут с учетом нескольких видов городского транспорта, а также купить билет на речную прогулку.

Для более удобной оплаты проезда в метро, в приложении можно привязывать карту «Тройка», что позволит осуществлять бесплатные пересадки и оплачивать проезд по биометрии.

Уже в этом году там появится возможность оплачивать проезд в метро через Систему быстрых платежей.

Ранее KP.RU писал, что на портале поставщиков Москвы зарегистрировались уже 300 тысяч предпринимателей. Из них около 90% представителей малого и среднего бизнеса.