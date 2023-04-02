Облачная погода, небольшой дождь и до +12 градусов ожидаются в Москве 2 апреля

Ночью воздух остынет до +4...+6 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в воскресенье, 2 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов, а ночью столбики термометров покажут до +4…+6 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, что соответствует норме. Влажность – 89%. В городе будет дуть ветер южной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью направление ветра изменится на юго-восточное, восточное. Днем 3 апреля ожидается небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +11…+13 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам не менять резину до 10 апреля. До конца первой декады апреля ночью возможны небольшие заморозки.