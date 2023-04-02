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НовостиОбщество2 апреля 2023 6:28

Онколог Самойленко рассказал, что сухие шампуни могут вызвать рак

В сухих шампунях содержится опасный канцероген - бензол
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Бензол может вызвать опухоли верхних дыхательных путей и легких

Бензол может вызвать опухоли верхних дыхательных путей и легких

Фото: Shutterstock

Сухие шампуни, содержащие в себе бензол, могут повысить рис развития онкологических заболеваний, сообщил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Самойленко в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, бензол – это канцероген высокого действия. Он может вызывать злокачественные новообразования, например, опухоли верхних дыхательных путей и легких, опухоли кожи.

Врач посоветовал минимизировать воздействие канцерогенов на организм и отказаться от использования сухих шампуней с бензолом. Он отметил, что шампуни в привычной форме – жидкие – чаще всего не содержат бензол и считаются более безопасными.

Ранее KP.RU сообщал, что пульмонолог Олег Абакумов рассказал об основных причинах выпадения волос у мужчин и женщин. По его словам, это происходит из-за интоксикации организма и высокой температуры.