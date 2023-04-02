Проект «Культурный плоггинг» стартует в музее-заповеднике «Царицыно» 8 апреля

Участие в «Культурном плоггинге» бесплатное. Фото: mos.ru

В Москве в музее-заповеднике «Царицыно» 8 апреля организуют первый забег совмещенный со сбором мусора, известный как «Культурный плоггинг», сообщили на сайте столичной мэрии.

Этот проект объединяет людей, которые заботятся о своем здоровье и экологии, а также тех, кто заинтересован в теме раздельного сбора мусора. Участники будут пробегать по сохраненному GPS-треку вокруг Нижнего Царицынского пруда. Их будут сопровождать ведущий и замыкающий бегуны.

В начале забега активисты получат мешки и перчатки для безопасного сбора отходов. Личные вещи они смогут сдать в камеру хранения. Горожане будут собирать только неразлагаемые отходы, например, целлофан и пластик, которые отправят на переработку и благотворительные нужды.

Участие в забеге бесплатное и открыто для всех желающих старше 16 лет. В прошлом году в «Культурном проггинге» приняли участие более 300 человек. Они собрали свыше 2 тонн мусора.

Ранее KP.RU писал, что Московский зоопарк с 1 апреля перешел на весенний режим работы. Посетители могут попасть на территорию зоосада до 19:00.