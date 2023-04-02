В Москве за сутки выявили 1358 новых случаев COVID-19

С начала пандемии в Москве выявили 3 480 273 случая COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1358 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заразились 1302 жителя, сообщили на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье, 2 апреля.

Госпитализация потребовалась для 99 человек, 1221 пациент успешно прошел лечение, вирус унес жизни семи горожан. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 480 273 случая COVID-19, 3 285 551 житель столицы выздоровел, 48 472 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за сутки новой коронавирусной инфекцией заразился 9591 человек, 589 жителей страны попали в стационары, 9833 пациента вылечились. Еще 31 человек скончался от осложнений и последствий болезни.

Как писал KP.RU, раннее онколог Игорь Самойленко рассказал, что сухие шампуни с бензолом могут вызвать рак. Химическое вещество может вызывать злокачественные новообразования, например, опухоли верхних дыхательных путей и легких.