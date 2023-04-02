Синоптик Синенков: сухая и солнечная погода до +13 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

В Москве новая рабочая неделя начнется с сухой и солнечной погоды Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на следующей неделе прогнозируется сухая и солнечная погода. Температура составит около +11…+13 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синеноква.

По словам метеоролога, в столице также будет постепенно повышаться атмосферное давление, к выходным показатели барометров покажут до 760 миллиметров ртутного столба. Он пояснил, что это свидетельствует о развитии антициклонального типа атмосферной циркуляции.

«И если в воскресенье в столице 745 миллиметров ртутного столба, то во вторник уже 748 миллиметров ртутного столба, а к выходным - до 759-760», - уточнил синоптик.

Синенокв добавил, что температурные показатели в «теплой воздушной массе» также будут повышаться. Погода будет достаточно теплой, атмосферные осадки не ожидаются.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода, небольшой дождь и до +12 градусов ожидаются в Москве 2 апреля. Ночью воздух остынет до +4 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.