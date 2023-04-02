Движение ограничат на нескольких улицах на северо-востоке, севере и юге Москвы

На нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО изменится схема движение транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких улицах на северо-востоке, севере и юге Москвы временно изменится схема движения транспорта. Причина ограничений – строительные работы и реконструкция инженерных сетей, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, до 21 июля нельзя будет проехать по участку Проектируемого проезда № 1214 от дома 202 на проспекте Мира до дома 17, строения 10 на улице Бажова. Также закроют торой съезд с проспекта Мира в сторону области на ул. Летчика Бабушкина.

Кроме того, до 30 апреля на двух участках Каширского шоссе в районе перекрестка с Каспийской улицей перекроют несколько полос движения. Здесь дудут идти стоительные работы.

Также в 1-м Котляковском переулке поэтапно будут вводиться ограничения движения: сначала закроют две полосы, затем – четыре. Работы будут идти до 30 июня. А с 3 апреля до середины осени схема движения изменится на нескольких участках Селигерской улицы, Коровинского шоссе и Проектируемого проезда № 6191.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Ранее KP.RU писал, что схема движения в Мукомольном проезде в Москве изменится с 3 апреля до 25 августа. Для движения закроют одну полосу.