Схема движения в Мукомольном проезде в Москве изменится с 3 апреля до 25 августа

В Москве с 3 апреля ограничат движение на Мукомольном проезде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве ограничат движение на Мукомольном проезде из-за проведения работ по строительству инженерных путей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, почти на пять месяцев – с 2 апреля по 25 августа – на участке Мукомольного проезда от дома 11 до дома 9, корп. 1 для движения будет закрыта одна полоса. Ограничения будут действовать круглосуточно. Автомобилистов просят стоить маршруты заранее, учитывая все перекрытия и ограничения.

Ранее KP.RU писал, что с 3 апреля в Москве из-за строительных работ на нескольких дорожных участках ограничат движение. Речь идет о Новопесчаной улице и Каспийской улице – там на протяжении нескольких месяцев будут идти строительные работы.

Кроме того, до 31 августа 2023 года изменится движение на участках боковых проездов Кутузовского проспекта. Частично будет закрыта одна полоса.