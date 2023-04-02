Астролог Файкина назвала худшие дни для регистрации брака

Эксперт не советует жениться в период ретроградной Венеры – с 23 июля по 4 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регистрация брака в период ретроградной Венеры и в некоторые лунные дни может негативно повлиять на семейную жизни, заявила астролог, нумеролог и психолог Елена Файкина в беседе с «Москвой 24».

Эксперт сравнила молодоженов с судном, которое спускают на воду в день бракосочетания, и отметила, что дата официального оформления отношений может влиять на будущее семьи.

Так, Файкина не советует жениться в период ретроградно Венеры – с 23 июля по 4 сентября 2023 года. По ее словам, пара может столкнуться с серьезными испытаниями. Кроме того, играть свадьбу не стоит и в некоторые дни лунного календаря, например, в 9, 15, 19, 20 и 23 дни.

В целом, нумеролог рекомендует быть внимательными при выборе даты бракосочетания и учитывать все факторы, которые могут повлиять на будущее семьи.

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