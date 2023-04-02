Около 5 млн саженцев виолы высадят в Москве в апреле

В этом году столицы будут украшать более 56 млн цветов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Москве до конца апреля высадят почти пять миллионов саженцев виолы. Цветники украсят улицы, скверы, парки, площади и дворы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Виолы высаживают первыми, так как эти цветы способны выдержать заморозки до -3 градусов. Специалисты заранее провели закаливание и акклиматизацию рассады, чтобы виолы развивались даже в неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, в мае в городе распустятся тюльпаны, затем в городе высадят многолетние растения. Они будут украшать столицу с апреля и до поздней осени. Выращивают растения с применением новых технологий, включая системы капельного полива, искусственного освещения и управления климатом

Всего в 2023 году в столице высадят свыше 56 млн цветов 150 видов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве завершился демонтаж новогодних световых конструкций: шары, арки, световые тоннели и навесные гирлянды убрали со столичных улиц.