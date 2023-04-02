Подросток спас провалившегося под лед ребенка в Новой Москве

В Новой Москве подросток спас ребенка, который провалился под лед. Фото: стоп-кадр видео

В Новой Москве подросток спас ребенка, который провалился под лед. Инцидент произошел недалеко от Скандинавского бульвара 1 апреля. Очевидцы успели снять этот момент на видео, ролик разлетелся по социальным сетям.

Мальчик решил прогуляться по водоему, но лед под его ногами неожиданно треснул. Рядом оказалась компания подростков, один из ребят нырнул в холодный пруд и вытащил ребенка. Никто из несовершеннолетних не пострадал, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Детали случившегося не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что 18 февраля ребенок провалился на Привольной улице в Москве. Мальчик ушел под воду и не смогу самостоятельно выбраться наружу. Спасатели вытащили ребенка из реки, оказали ему первую помощь, несмотря на это он скончался. По факту ЧП проводилась проверка.